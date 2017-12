Klein aantal Bouwmarkten beide kerstdagen ‘gewoon’ open

's-GRAVENHAGE, 20171223 --Wie dit jaar geen zin heeft om stil te zitten tijdens de kerstdagen kan ook gaan klussen. Op eerste kerstdag zijn er zes bouwmarkten geopend van drie verschillende ketens. Vier van de op eerste kerstdag geopende bouwmarkten zijn gevestigd in de hoofdstad. Naast Amsterdam kun je ook in Barendrecht en Eindhoven bij een bouwmarkt terecht. Op tweede kerstdag kan elke klusser zijn hart ophalen: 78 procent van de vestigingen is dan open, oftewel 350 bouwmarkten, blijkt uit cijfers van openingstijden.nl We spraken met de bouwmarktmanager Tom de Vreede van Gamma Nieuwe Hemweg in Amsterdam.Was het lastig om personeel te vinden voor deze dagen? "Integendeel. Er zijn genoeg medewerkers bereid om met kerst te werken. Studenten of mensen die andere feestdagen hebben, bijvoorbeeld. Bovendien kunnen ze nog lekker uitslapen ook en 's avonds weer thuis zijn voor het kerstdiner. Wij zijn eerste en tweede kerstdag open van twaalf tot vijf".Zelf is de bouwmarktmanager met Kerstmis vrij. Echter niet omdat hij niet bereid was te werken: "Dat mocht niet van mijn mensen! Ik heb dit jaar al zoveel feestdagen gewerkt, dat ze mij verplicht hebben met kerst rust te nemen. We verdelen dit soort dagen altijd in goed overleg." Het is nog wel even afwachten hoeveel klussers komen kijken. "Dit is voor het eerst, we zullen zien. Het is natuurlijk wél Amsterdam."We zien een duidelijke groei van het aantal geopende supers, het is minder voor de hand liggend dat ook bouwmarkten open gaan op eerste kerstdag. "We verwachten tijdens kerst steeds meer open winkels te zien, in verschillende branches. De winkeltijdenwet wordt in veel gemeenten langzaam maar zeker minder ‘streng’, dat zie je ook aan het toenemende aantal koopzondagen." aldus Bob Gross van openingstijden.nl

