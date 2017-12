Er kan toch geschaatst worden op Voorne-Putten

ZUIDLAND, 20171218 --"In de zomer hebben we veel vertier voor gezinnen met kinderen rond ons restaurant. Een speeltuin, minigolf, bootverhuur en het Bernisse strand natuurlijk. We willen ook in de winter toegevoegde waarde bieden aan de recreatie rond het Bernisse gebied." De Pannekoekenbakker had al langer plannen om een schaatsbaan te bouwen, maar kreeg het financieel niet rond. Het is een investering van ruim €45.000. "En zo als bij alle andere activiteiten, willen we ook hier de entree laag houden. Met het verdwijnen van de laatste schaatsbaan is er meer behoefte en meer markt voor een schaatsbaan gekomen. We gaan het avontuur dan maar aan", volgens de eigenaar van De Pannenkoekenbakker Zuidland. Vanaf komende zaterdag 24 december zijn de ijzers geslepen en kan men een rondje schaatsen langs de Bernisse maken.Entree voor de schaatsbaan kost €3,- p.p. Schaatsen kunnen gehuurd worden voor € 3,- p.p. Er is ook een combideal van schaatshuur en entree voor € 5,- en een kinderfeest arrangement inclusief pannenkoek en drinken voor 10,- euroDe schaatsbaan is geopend tijdens de openingstijden van het restaurant. Tijdens de kerstvakantie zijn er extra openingsdagen. Zie www.pannekoekenbakker-zuidland.nl voor de actuele tijden en meer informatie over de schaatsbaan.Het begon allemaal in Heusden. In een prachtig historisch pand openden Co en Ineke Stelling in december 1983 een Pannenkoekenrestaurant, genaamd De Pannekoekenbakker. Niet wetende dat hun concept zou uitgroeien tot een organisatie met 15 vestigingen. Alle De Pannekoekenbakker vestigingen worden gerund door een zelfstandig ondernemer. Maar ze werken nauw samen op het gebied van de formule, inkoop, promotie en marketing.

Noot voor redacties