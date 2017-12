Start-up Nepnieuws-Checker biedt journalisten De Persgroep nieuwe kans

UTRECHT, 20171228 --Een ICO is een soort cryptocurrency start-up middels crowdfunding via een eigen cryptocurrency munt-uitgifte. In de cryptocurrency terminologie heet dat ‘de uitgifte van een token’. Een ICO is te vergelijken met een beursgang van een bedrijf dat aandelen uitgeeft, waarbij de aandelen zijn vervangen door een crypto-munt, met de voordelen dat daar allerlei slimme digitale contractuele voorwaarden aan gekoppeld kunnen worden. Een belangrijk voordeel en uitermate belangrijk verschil, is dat de investeerders hun inleg terug krijgen als de “beursgang” niet voldoende geld oplevert. Anders gezegd: als het beoogde op te halen bedrag middels de ICO niet wordt behaald, krijgen de investeerders hun inleg terug. Dat maakt een ICO zeer aantrekkelijk voor investeerders. Die lopen zo geen grote risico’s meer. De verwachting is dan ook dat de ICO grote aantrekkingskracht zal hebben.Nepnieuws-Checker.nl zal haar ICO begin 2018 lanceren middels de NNC token. Journalisten zullen als freelancer worden ingehuurd en komen te werken onder zogenaamde smart-contracts. Dat wil zeggen dat uit de onderzoeksresultaten hard bewijs moet komen en dat in alles steeds gekeken wordt of er geen sprake is van gefabriceerd bewijs. Ook moeten zij in hun onderzoek aan kunnen tonen dat er geen sprake is van een PsyOp of gecreëerd bewijs middels bijvoorbeeld digitale technieken. Iedere stap van het onderzoek zal worden vastgelegd in een tussentijdse rapportage die wordt getoetst aan strenge meetwaarden. Pas als alle meetwaarden voldoen, wordt de journalist vanuit het smart-contract uitgekeerd voor zijn prestaties. Nepnieuws-Checker gaat journalistiek als forensisch onderzoek behandelen en nieuws op keihard bewijs checken.

