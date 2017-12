Trend-forecast voor 2018: College shawls, Dr. Martens & My Little Pony

Wat hangt er in de lucht qua mode en shoppen?

Wat krijgen jongeren voor hun kiezen in 2018?

En in welke dromen kunnen ze (blijven) geloven?

AMSTERDAM, 20171225 --In zijn gastblog voor MarketingTribune geeft Van den Berg antwoord op de volgende vragen:Van den Berg: “De dromen van de nieuwe generatie jongeren lijken burgerlijk en voorspelbaar op de eerste blik, maar daarachter zit een virtuele droomwereld waar vooralsnog heel moeilijk bij te komen is met de gangbare methoden en technieken van marktonderzoek en data-analyse. De reden daarvoor is dat zij heel bewust kiezen met wie zij hun intiemste informatie delen en vooral ook met wie niet. Bovendien impliceert dit dat de nieuwe jonge trendsetters niet meer per se in de grote steden van ons land hoeven te wonen. Onze trendblik zal zich moeten gaan uitbreiden naar ook de plattelandsjeugd die allang niet meer ‘oerend hard’ is. Ik vind het een prachtige nieuwe jongerengeneratie om mee samen te werken. En wat te denken van deze quote van een 15-jarige scholiere tijdens mijn recente megatrend-presentatie binnen de #trending course of honours op het Varendonck-college in het Brabantse Asten in welke droom zij kan blijven geloven voor 2018: “Dat de wereld door robots bestuurd wordt.”Lees zijn volledige trend-forecast voor 2018:Klaus van den BergKlaus van den Berg werkt 25 jaar in markt- & trendonderzoek voor bedrijven, overheden en goede doelen in Nederland en daarbuiten. Hij is een van de eerste ‘trendwatchers’ in Nederland. Zijn trendvoorspellingen zijn gepubliceerd in o.a. Avenue, Blvd., DutcH magazine, L’Officiel Hommes NL, Marie Claire, Elle en Parool. Van den Berg was vaak te gast bij programma’s op radio en TV in Nederland, UK (BBC) en Zwitserland. In opdracht van het ministerie van BZK onderzocht hij de megatrends voor de Nederlandse informatiesamenleving, de zgn. iSamenleving. Zijn voorspellende werkdocument is online gepubliceerd door de Rijksoverheid.

