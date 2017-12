Lever gebruikt (frituur)vet apart in

Lever gebruikt (frituur)vet apart inWist u dat van gebruikt frituurvet en restjes bakolie heel eenvoudig biobrandstof gemaakt wordt? Gooi het daarom niet in de afvalbak, gootsteen of het toilet. Maar breng het naar een inzamelpunt. Dan bent u duurzaam bezig! Het (frituur)vet wordt gerecycled, net zoals plastic, glas en oud papier.

Giet het afgekoelde gebruikte vet of de olie terug in de originele verpakking of een andere afsluitbare plastic fles. Zodra de fles vol is, doet u deze goed afgesloten in de speciale gele afvalbak bij een van de inzamelpunten. Dat kan een gele afvalbak bij een supermarkt zijn, bijvoorbeeld bij de Jan Linders in de wijk Molenakker. U kunt het gebruikte vet of de olie ook inleveren bij de Milieustraat.

In de gele afvalbakken mag u zowel vloeibaar als vast frituurvet én gebruikte bakolie (bijvoorbeeld restjes olie van het wokken) inleveren.

Geplaatst: 27-12-2017