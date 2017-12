Ontwikkeling Crailo door drie gemeenten

Ontwikkeling Crailo door drie gemeentenBegin dit jaar zijn de drie gemeenten overeengekomen om het voormalig defensieterrein Crailo samen te ontwikkelen. Het gebied is ongeveer 40 hectare groot en ligt in het hart van ’t Gooi, tussen Bussum, Hilversum en Laren. Het Crailo-terrein, waaronder de Palmkazerne, zal als het aan de drie gemeenten ligt, ontwikkeld worden tot een hoogwaardig en duurzaam gebied voor wonen, werken en natuur.



De afgelopen maanden zijn de gemeenten over de koop met de provincie in gesprek geweest. Gooise Meren, Laren en Hilversum hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden met provincie Noord-Holland. Daarbij is zorgvuldig gekeken naar de voorwaarden – waaronder de aankoopprijs en betalingscondities. Als de overdracht van de provincie aan de gemeenten plaats heeft gevonden, kunnen de drie gemeenten samen invulling geven aan het terrein en het gebied ontwikkelen.



Hiermee ontlasten de gemeenten de provincie van de verantwoordelijkheid tot gebiedsontwikkeling, dat normaal gesproken ook geen provinciale taak is.



Gedeputeerde Elisabeth Post (Grondzaken): “Er is de afgelopen maanden stevig onderhandeld tussen de betrokken partijen. Ik ben daarom blij dat we er uitgekomen zijn met een uitkomst waar we allen tevreden over zijn.”



College van B&W Gooise Meren: “Met deze ontwikkelingen hebben we als drie gemeenten de mogelijkheid om in eigen regie Crailo te ontwikkelen met een hoge duurzame en circulaire ambitie die past in de natuurrijke omgeving”.



College van B&W Hilversum: “Het is bijzonder dat de drie gemeenten in harmonieuze samenwerking op basis van een redelijke overname van de provincie gezamenlijk een prachtige wijk voor de Gooi- en Vechtstreek gaan realiseren.”



College van B&W Laren “Wij zijn enthousiast dat we als drie gemeenten de eenheid van dit gebied, mogelijk de laatste ontwikkelkans in de regio, kunnen ontwikkelen”.









