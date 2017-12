TV Oost zendt de Twentse Eindejaarsconference uit

Een nieuwe traditie is geboren! De succesvolle Twentse Eindejaarsconference van 2016 krijgt ook in 2017 een vervolg. Dit jaar met nieuwkomer Helligen Hendrik, nemen André Manuel, Nathalie Baartman en Thijs Kemperink wederom het nieuws uit de regio en de hoofdrolspelers op de hak. RTV Oost zendt de Twentse Eindejaarsconference uit op zondag 31 december om 20.25 uur.

Uit de eerste 'Twentse Eindejaarsconference' bleek dat de theaterbezoekers de humor graag dicht bij huis zoeken. Eigenheid, herkenbaarheid en betrokkenheid zijn de trefwoorden. Het is een voorstelling vol vaart, humor, cabaret en muziek door cabaretiers uit de regio. Dit alles onder muzikale leiding van Maarten de Groot. Deze voorstelling is onderdeel van Woar Geet 't Opan met Kesmis?



De Twentse Eindejaarsconference zie je zondag 31 december bij TV Oost om 20.25 uur. De uitzending wordt op 1 januari herhaald om 10.00 en 15.00 uur.

Twentse Eindejaarsconference

Foto: Wilminktheater

