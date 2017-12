Cursus en instructieavond fruitbomen snoeien Weert

Cursus en instructieavond fruitbomen snoeien WeertPersbericht van gemeente Weert in samenwerking met IKL en Provincie LimburgDe winter is net begonnen. Toch kijken we nu al uit naar de lentebloesems of naar een sappige vrucht uit eigen tuin. In het voorjaar van 2017 heeft gemeente Weert ca. 3500 gratis fruitbomen en bessenstruiken uitgedeeld. Als vervolg hierop organiseert de gemeente twee verschillende cursussen over het snoeien en de verzorging van fruitbomen.

Om ervoor te zorgen dat deze fruitbomen gezond blijven, voldoende vruchten kunnen geven en mooi uitgroeien moeten ze goed worden gesnoeid. Fruitbomen worden jaarlijks gesnoeid vanaf het jaar dat de bomen geplant worden. In de eerste jaren wordt de boomkroon gevormd. De appelboom bijvoorbeeld wordt anders gevormd dan de perenboom. Dat geldt ook voor de kersen- en de pruimenbomen. Hoe voer je dat uit? Waar let je op? Hoe snoei je het vruchthout?

Twee snoeicursussen

Om onze inwoners hiermee te helpen organiseren we een snoeicursus. De eerste cursus omvat het snoeien van hoogstambomen en een tweede cursus het snoeien van laagstamfruitbomen. Verder kunt u dan natuurlijk ook met al uw overige vragen rond het snoeien van fruitbomen terecht.

Wanneer?

1. Cursus snoeien hoogstam fruitbomen (2-delig)Theorie: donderdagavond 25 januari 2018, aanvang 19.30 uur.Praktijk: zaterdagochtend 27 januari van 9.30 tot 12.30 uur.

2. Instructieavond laagstam fruitbomen snoeienDonderdagavond 1 februari 2018, aanvang 19.30 uur.

Inschrijven

Inschrijven kan tot en met vrijdag 19 januari 2018. Om een goede instructie te kunnen verzorgen is het aantal deelnemers per inschrijving beperkt. Cursus hoogstam fruitbomen: max. 30 deelnemers. Instructieavond laagstam fruitbomen: max. 50 deelnemers. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt in het najaar van 2018 een tweede cursus georganiseerd. De deelname is gratis.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden per mail naar IKL@IKL-limburg.nl onder vermelding van “Cursus hoogstam fruitbomen” of “Instructieavond laagstam fruitbomen” De locatiegegevens worden u na aanmelding toegezonden.Heeft u verdere vragen dan kunt u contact opnemen met telefoon (046) 30 30 530.

Geplaatst: 27-12-2017