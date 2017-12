Lass die Sonne in dein Herz bij het RTV Oost SchlagerSymphonica

woensdag 27 december 2017 | 12:02



Laatst bijgewerkt: 27-12-2017 | 12:02

Het is niemand ontgaan: Na 8 jaar hebben RTV Oost en Willie Oosterhuis de handen weer ineen geslagen en gaan een unieke samenwerking aan met elkaar en RuhrGold Speciaal Pils. De eerste editie van het RTV Oost SchlagerSymphonica, met als motto ‘Lass die Sonne in dein Herz’, vond plaats op vrijdag 15 december in Hangar 11 op Vliegveld Twenthe. RTV Oost zendt de live-registratie uit op oudejaarsavond vanaf 23.25 uur.

Meezingen en samen feesten in een gemütliche Duitse ambiance; daar draait het tijdens het muziekspektakel allemaal om. Schlagersterren die er optreden, zijn o.a. Die Gruppe Wind (twee keer tweede op het Eurovisie Songfestival), Schlagerboyband VoXXclub, Massada, Otto Lagerfett, Die Tolle Leute, Annabel Anderson, Folkert Hans, Wendy Kokkelkoren en Edda.



De succesvolste schlagerboyband van dit moment

De organisatie heeft samen met Guido's Orchestra de meest populaire schlagerboyband van dit moment gestrikt voor de eerste show in Nederland. VoXXclub behoort, net als Helene Fisher, Semino Rossi, KLUBBB 3 en Andreas Gabalier, tot de schlagertop van Duitsland. Zo zongen ze al duetten met Schlagerlegendes als Heino, DJ Ötzi, Semino Rossi, Nik P., Mickie Krause en Jürgen Drews.



Presentatie

Willie Oosterhuis bedacht het nieuwe concept maar vervult geen dragende presentatie-rol. De Duitse schlagersterren Otto Lagerfett en Annabel Anderson presenteren de show. Het huisorkest van SchlagerSymphonica is Guido's Orchestra onder leiding van Guido Dieteren.



Het RTV Oost SchlagerSymphonica is op oudejaarsavond vanaf 23.25 uur te zien bij TV Oost. De uitzending gaat na de klok en het vuurwerk om 00.00 uur verder.

Foto: Rogier van den Berg

