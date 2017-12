Woonlastennota digitaal via MijnOverheid

Woonlastennota digitaal via MijnOverheidIn januari ontvangt iedere inwoner van de gemeente Hilversum de woonlastennota. De gemeente Hilversum is aangesloten bij MijnOverheid. Als u de berichten van de gemeenteHilversum op MijnOverheid heeft geaccepteerd, dan ontvangt u de woonlastennota 2018 via de Berichtenbox van MijnOverheid.Melding van MijnOverheidNa ontvangst van de digitale woonlastennota in uw Berichtenbox ontvangt u van MijnOverheid een melding per email. Dit gebeurt alleen als u heeft aangegeven dat u een melding per email wilt ontvangen.Eerste keer digitaalAangezien dit het eerste jaar is dat Hilversum de aanslagen via MijnOverheid aanbiedt, ontvangt iedere inwoner eenmalig een brief waarin wordt verteld dat de woonlastennota digitaal verzonden is naar uw Berichtenbox van MijnOverheid. Wie de woonlastennota in de toekomst liever schriftelijk wil ontvangen, kan dit aangeven in MijnOverheid via www.mijnoverheid.nl Wie geen bericht heeft ontvangen, heeft zich mogelijk niet opgegeven. U kunt dit checken als u inlogt op mijnoverheid.nl