Foyerconcert Grensland Oberkrainer bij RTV Oost

woensdag 27 december 2017 | 14:26



Laatst bijgewerkt: 27-12-2017 | 14:32

Ze waren afgelopen zomer het ‘huisorkest’ van de Jubileumtour van RTV Oost bij het Frühschoppen, de Grensland Oberkrainer uit Overdinkel. Een van de beste Oberkrainergroepen uit de wijde omgeving. Zondag 10 december traden ze op in de foyer van RTV Oost met een prachtig wit landschap op de achtergrond. Dit concert wordt maandag 1 januari om 21.00 uur uitgezonden op TV Oost.

Oberkrainer is een muziekstijl, uitgevonden door de Sloweense accordeonspeler Slavko Avsenik met zijn band Die Original Oberkrainer Musikanten. In de Oberkrainerstijl gaat het vaak om polka’s en walsen. De Grensland Oberkrainer, onder leiding van klarinettist Bob Schulten, is onderdeel van de Grenslandkapel en bestaat verder uit: trompettist Ruben Oude Avenhuis, gitarist Pim Weierink; Lizzy Dinghs, contrabas en zang; Rein de Vries en Jan Wolthuis op accordeon, Mark Horck op tuba en zangeres Astrid Nijhuis.



Het Foyerconcert van de Grensland Oberkrainer is op maandag 1 januari te zien bij TV Oost om 21.00 uur en wordt herhaald om 23.00 uur.

Links:Foyerconcert Grensland Oberkrainer

Grensland Oberkrainer

Foto: Still uit uitzending

