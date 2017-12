Uitnodiging bewonersavond Treebord

Publicatiedatum: 27 dec 2017Graag nodigt de gemeente u uit voor een bewonersavond op maandag 15 januari 2018. Tijdens deze avond wordt het voorlopige ontwerp voor de Treebord in Reeuwijk gepresenteerd en is er gelegenheid om vragen te stellen.Waar?



U bent maandag 15 januari 2018 van harte welkom in zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, 2811 CA te Reeuwijk-Brug. De zaal gaat om 19:45 uur open en de bewonersavond start om 20:00 uur met een korte presentatie.



Na deze presentatie kunt u het ontwerp bekijken en eventuele op- en/of aanmerkingen doorgeven.



Voorlopig ontwerp



De afgelopen maanden heeft de gemeente gezamenlijk met de werkgroepleden en ontwerpbureau Welmers Burg Stedenbouw een voorlopig ontwerp gemaakt. De plannen zijn inmiddels zo ver dat de werkgroep en de gemeente het voorlopige ontwerp voor de Treebord tijdens deze avond graag aan u presenteren.



Herinrichting Treebord



De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is in het eerste kwartaal van 2017 begonnen met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Treebord. Op 16 mei 2017 is er een inloopavond gehouden over de herinrichting van de Treebord. Tijdens deze avond is door aanwezige bewoners aangegeven met welke knelpunten er rekening gehouden moet worden bij de herinrichting. Ook konden bewoners zicht opgeven voor de werkgroep om zo deel te nemen aan het ontwerpproces.