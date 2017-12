Zo blijft Hilversum schoon en veilig tijdens oud & nieuw

Zo blijft Hilversum schoon en veilig tijdens oud & nieuwTerwijl Hilversummers feest vieren, gaat Wim de Graaf op pad. Hij is toezichthouder beheer en onderhoud bij de afdeling openbare ruimte van de gemeente Hilversum. Dit jaar is het zijn beurt om Hilversum tijdens de oudjaarsnacht zo schoon en veilig mogelijk te houden. Daarbij roept hij mensen op om vooral mee te doen aan het Nieuwjaarsvegen op 1 januari.



Wim werkt eens in de twee jaar tijdens de jaarwisseling. De voorbereidingen beginnen al in de week ervoor. ‘Als de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren, red.) signaleren dat ergens brandbaar materiaal op straat staat, bellen ze mij en laat ik het ophalen. Daarnaast heb ik contact met het GAD om te kijken of er geen spullen naast containers staan.’

Samen met de boa’s zorgen Wim en zijn collega’s dat de straten zo veel mogelijk vrij zijn van brandgevaarlijke voorwerpen. Daarnaast sluiten ze openbare vuilnisbakken af en plaatsen ze op Oudjaarsdag de hekken op het marktterrein voor de grote vuurwerkshow.



Vuurtje in oliedrum



De afgelopen jaren is er veel veranderd in Hilversum, aldus Wim. ‘Sinds 2011 werken wij preventief. Vroeger ontstonden in Hilversum overal brandhopen en daarna ruimden wij het op. Maar wil je wel dat er zo veel schade ontstaat aan het wegdek en aan de openbare ruimte? Tegenwoordig zorgen we van tevoren dat er geen vuurhopen ontstaan. Als mensen toch een gezellig vuurtje willen maken, leveren wij een oliedrum.’

Met de jaarwisseling is Wim even thuis, maar rond 02.00 uur gaat hij op pad. Samen met de schoonmaakploeg van SBS (Stads Beheer Service) rijdt hij achter de brandweer aan. ‘De brandweer maakt vuren uit en wij nemen alle brandhopen en brandtonnen mee. Op een gegeven moment is het feest afgelopen en begin ik aan mijn rondje. Ik inventariseer waar vuil ligt, zodat mijn collega de jongens de volgende ochtend meteen kan aansturen om de boel zo snel mogelijk te laten opruimen.’



Relaxte sfeer



’s Nachts moet Wim onder meer omgaan met mensen van wie het vuur net is uitgemaakt. ‘Ik zorg dan dat de jongens rustig hun werk kunnen doen. Tot nu toe heb ik daar weinig problemen mee gehad. De sfeer vind ik over het algemeen relaxed.’



Nieuwjaarsvegen



De gemeente Hilversum roept inwoners op om op Nieuwjaarsdag om 12.00 uur mee te doen aan het Nieuwjaarsvegen. ‘Gelukkig zien we tegenwoordig veel vaker gebeuren dat mensen hun eigen straat schoonmaken. Zakken kunnen ze aanvragen bij de gemeente en daarna vol aan de straat zetten. Dan nemen wij ze mee.’



De speciale vuurwerkafvalzakken mogen aan de kant van de weg worden neergezet. De zakken worden in de eerste week van januari opgehaald. Kijk hier voor meer informatie over nieuwjaarsvegen en het aanvragen van materialen zoals speciale afvalzakken, knijpers en hesjes.



Speciale afvalzakken kunnen ook afgehaald worden bij het Stadskantoor, Hornsveld Vuurwerk, Gooisevuurwerkwinkel, De Zevenklapper Vuurwerk of Witbaard Vuurwerk.

Oude Enghweg 23



14 035



Openingstijden



Vanuit het buitenland:



+31 35 629 20 00

Wilhelminastraat 1 -19



(035) 629 27 00



Openingstijden