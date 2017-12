Onderhoud Rijkswaterstaat aan Biesterbrug en Stadsbrug 4 en...

Onderhoud Rijkswaterstaat aan Biesterbrug en Stadsbrug 4 en 5 januariRijkswaterstaat laat regulier onderhoud uitvoeren aan de bruggen over Noord Brabantse en Limburgse kanalen. In Weert gebeurt dat op donderdag 4 januari aan de Biesterbrug en op vrijdag 5 januari aan de Stadsbrug.

De verkeershinder is minimaal. Het werk wordt buiten de spits uitgevoerd en duurt niet langer dan een reguliere brugopening. Tijdens het werk is de brug dicht, maar zijn ook de slagbomen dicht. Om onduidelijkheid te voorkomen, worden verkeersregelaars ingezet.

Geplaatst: 28-12-2017