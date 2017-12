Vuurwerk vrije plekken

Vuurwerk vrije plekkenU mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 2017 18.00 uur en 1 januari 2018 2.00 uur. Vuurwerk afsteken is niet overal toegestaan. Als u vuurwerk afsteekt op een plek waar dat niet mag, bent u strafbaar. Houd daarom ten minste 50 meter afstand van vuurwerkvrije plekken.Pas op bij rieten daken en natuurIn onze gemeente zijn veel huizen met een rieten dak. En er zijn veel natuurgebieden. Steek in de buurt daarvan geen vuurwerk af.Andere vuurwerkvrije plekkenVuurwerk afsteken is ook niet toegestaan op deze plekken:(zorg)instellingendierenpensions en veehouderijentankstations en brandstofopslagvuurwerkopslagwinkels, viaducten en passagesopenbare gebouwenin de buurt van vijvers, rivieren en andere waterpartijenWensballonnen: niet wenselijkWensballonnen zijn populair. Toch raden wij u sterk af om ze te gebruiken. Eenmaal opgelaten kan de wensballon snel scheuren en alle kanten op vliegen. Zo kan hij brand veroorzaken in bijvoorbeeld de natuur of rieten daken. Dieren kunnen verstrikt raken in de restanten en daardoor stikken. Bovendien is het risicovol vanwege de nabijheid van zweefvliegveld Terlet. Daarom vragen wij u dringend geen wensballonnen op te laten in onze gemeente.Verzamelcontainers afgesloten rond jaarwisselingRond de jaarwisseling worden de openbare prullenbakken en de textielcontainers afgesloten. Dit om mogelijke vuurwerkschade te voorkomen. De openbare prullenbakken en de containers voor textiel blijven vanaf 29 december 2017 enkele dagen dicht. In de loop van maandag 2 januari 2018 zijn deze weer in gebruik. Houd hier rekening mee en plaats geen afval naast de bakken.