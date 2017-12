Vervangende ophaaldag nieuwjaarsdag 2018

Vervangende ophaaldag nieuwjaarsdag 2018Op maandag 1 januari 2018 wordt er geen oud papier en karton ingezameld. Dat gebeurt op dinsdag 2 januari 2018.Wilt u de papierkliko vóór 7.30 uur aan de weg zetten? Het kan zijn dat de vuilniswagen op een ander tijdstip langsrijdt dan u gewend bent. U kunt de vervangende ophaaldag ook bekijken op www.mijnafvalwijzer.nl of in de app 'Afvalwijzer'.