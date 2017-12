8 januari: ophaaldag kerstbomen

8 januari: ophaaldag kerstbomenHeeft u een kerstboom in huis? Laat deze na de feestdagen ophalen door ACV op maandag 8 januari 2018.Meld u aan via de website www.acv-groep.nl/renkum of bel ACV op (0318) 64 81 60. Aanmelden is verplicht en kan tot en met donderdag 4 januari 2018 om 12.00 uur. U kunt de kerstboom ook in kleine stukken in uw gft+e kliko doen.Leg uw kerstboom maandag 8 januari 2018 vóór 7.30 uur aan de weg en vrij van obstakels zoals heggen, voertuigen en lantaarnpalen.Wat doet ACV met uw kerstboom?Alle ingezamelde kerstbomen worden gecomposteerd. Compost is 100% natuurlijk en wordt onder andere gebruikt als grondverbeteraar. Heel erg goed voor het milieu dus. Kerstbomen die niet apart ingezameld worden, gaan noodgedwongen naar de verbranding. Het verbranden van afval is veel duurder dan het composteren.GemeentehuisGeneraal Urquhartlaan 4OosterbeekT (026) 33 48 111Openingstijdenma: 8.30 - 12.30, 17.00 - 19.00 uurdi t/m do: 8.30 - 12.30 uur, 's middags op afspraakvrij: 8.30 - 12.30 uurMeer informatieSociaal TeamGeneraal Urquhartlaan 4OosterbeekT (026) 33 97 270Openingstijdenma t/m vrij: 8.30 - 12.30 uurMeer informatieAfvalbrengstationVeentjesbrug 4HeelsumT (0318) 64 81 60E info@acv-groep.nlOpeningstijdenma t/m vrij: 8.00 - 15.45 uurza: 8.00 - 15.00 uurMeer informatieSitemap Archief Proclaimer RSS