Dinsdag nieuwe inzameldag voor restafval

Dinsdag nieuwe inzameldag voor restafvalVanaf 2018 wordt uw restafvalkliko voortaan op dinsdag (om de 3 weken) geleegd. De eerste keer in 2018 is op dinsdag 16 januari 2018, daarna weer op dinsdag 6 februari 2018.Was uw restafvalkliko op woensdag 13 of 20 december 2017 aan de beurt om te legen? Dan is er speciaal voor deze straten een extra inzameldag ingepland, namelijk vrijdag 5 januari 2018. Zo hoeft u niet tot dinsdag 16 januari 2018 te wachten om de restafvalkliko aan de weg te zetten. Kijk voor alle inzameldagen voor 2018 op uw papieren afvalkalender, de online afvalkalender www.mijnafvalwijzer.nl en de app.