Kerstboominzameling woensdag 10 januari van 13:00-15:00 uur

Publicatiedatum: 27 dec 2017Op woensdag 10 januari 2018 kun je ‘s middags tussen 13.00 uur en 15.00 uur je kerstboom op verschillende plaatsen in de gemeente inleveren. Voor elke ingeleverde kerstboom ontvang je € 0,50.



De gemeente houdt de inzameling om te voorkomen dat kerstbomen via het huisvuil worden aangeboden of in de plantsoenen en sloten terechtkomen. Kunnen wij op jouw medewerking rekenen?



Waar kan ik mijn kerstboom 10 januari inleveren?





Bodegraven



Centrum, parkeerplaats Sportlaan

Vrije Nesse, parkeerplaats bij de Salvatorkerk

Vromade, parkeerplaats Indoorweg

Nieuwerbrug



parkeerplaats nabij brandweergarage

Driebruggen



brandweerkazerne De Groendijk

Waarder



Pr. Bernhardstraat voor huisnr 13 t/m 23



Reeuwijk



Reeuwijk-Dorp, Parkeerterrein R.V.C. Kaagjesland

Reeuwijk-Brug, Winkelcentrum Bruggehoofd

Reeuwijk-Brug, tussen winkelcentrum Mierenakker en de Rietgorsflat

Meer dan twintig kerstbomen?



Grote partijen (meer dan twintig kerstbomen) komen wij ophalen. Stuur een e-mail naar ghamstra@bodegraven-reeuwijk.nl onder vermelding van je naam, adres, het aantal kerstbomen waar het om gaat en je telefoonnummer. Zorg ervoor dat de kerstbomen op 10 januari vóór 9.00 uur aan de kant van de weg liggen.



Alle kerstbomen worden door de gemeente afgevoerd naar de Driewerf en versnipperd.



Alvast hartelijk dank voor je medewerking!