Openbare hoorzitting 15 januari 2018

Publicatiedatum: 22 dec 2017De commissie bezwaarschriften behandelt op 15 januari 2018 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:19.30 uur Bezwaarschrift gericht tegen een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.



20.00 uur Bezwaarschrift gericht tegen de opgelegde last onder dwangsom voor illegale (bouw)werken, Meije naast 36 in Bodegraven.



20.30 uur Bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van een omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfswoning op het perceel met het adres Edisonstraat 21 in Reeuwijk.



21.00 uur Twee bezwaarschriften gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor een hek (op de brug) op het perceel met het adres ’s-Gravenbroekseweg 5 in Reeuwijk.

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer P.A. Steenaart, via telefoonnummer 0172 - 522 522.