Wijzigingen Visie ruimte en mobiliteit 2018 Provincie Zuid-Holland

28 december 2017De Visie ruimte en mobiliteit (VRM) is een structuurvisie van de Provincie Zuid-Holland en bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. De voorliggende ontwerp Wijziging 2018 heeft betrekking op de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014.De Visie ruimte en mobiliteit is geen vast omlijnd eindbeeld, maar wel een leidraad voor de gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als provincie. De visie geeft zekerheid over een mobiliteitnetwerk dat op orde is en de reiziger en de vervoerder keuzevrijheid biedt, en bevat voldoende flexibiliteit om in de ruimtelijke ontwikkeling te reageren op maatschappelijke initiatieven. De ontwerp Wijziging 2018 ligt ter inzage vanaf 15 december tot en met 25 januari 2018.Waar kunt u het ontwerp inzienVia www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/inprocedureDe documenten kunt u downloaden op de website: www.zuid-holland.nl/vrmTijdens kantooruren liggen alle documenten ter inzage bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag.Hoe dient u uw zienswijze inU kunt uw zienswijze op het ontwerp schriftelijk of via e-mail naar (vrm@pzh.nl) indienen.SchriftelijkGedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. mw. H. MaagdenbergAfdeling Ruimte, Wonen en BodemPostbus 90602, 2509 LP Den HaagMeer informatieVoor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem van de provincie Zuid-Holland via: (070) 441 74 15 of e-mail naar (vrm@pzh.nl)