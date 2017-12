KNAB wint Gouden Spaarvarken 2017

EINDHOVEN, 20171229 --De ‘Flexibel Sparen’ rekening van KNAB is onbeperkt toegankelijk voor betalende klanten met een KNAB Plus of Premium pakket. Na de probeerperiode van 3 maanden kan deze rekening omgezet worden naar de gratis KNAB Basis rekening, beschikbaar voor een spaarsaldo tot 50.000 Euro.De tweede en derde plek wordt ingenomen door de internet-rekeningen van Anadolubank en LeasePlan Bank met rentes van respectievelijk 0,50% en 0,48%. Zoals in voorgaande jaren bleven ook in 2017 de grootbanken zoals ABN AMRO, Rabobank en ING ver achter. Bij hen daalde de gemiddelde rente dit jaar met meer dan 60% tot een nieuw dieptepunt van 0,15%.Terwijl de consument in 2017 de spaarrente verder heeft zien dalen is afgelopen jaar de inflatie wel gestegen. Deze is in 2017 opgelopen tot ongeveer 1,50% waardoor het werkelijk besteedbaar rendement negatief is (spaarrente minus inflatie). “Alhoewel de hervormingen in de vermogensbelasting voor de meeste spaarders gunstig heeft uitgepakt heeft de gestegen inflatie een definitieve streep gezet door de mogelijkheid om waardebehoud te realiseren op spaargeld.”, vertelt Scheepers.Wederom waren de rente-verschillen in de top tien van spaarrekening zeer klein. Ook in 2017 zette de dalende trend waarin de spaarrente zich sinds 2012 bevindt zich onverminderd voort. Wat er in 2018 precies gaat gebeuren is lastig te voorspellen. “Aan de andere kant is het maar de vraag of de spaarrente nog wel kan zakken. In 2017 zijn er al twee banken die de spaarrente op 0% hebben gezet. Banken zijn erg terughoudend om voor consumenten een negatieve spaarrente aan te bieden, een onbekend terrein voor beide partijen.”, aldus Scheepers. Daar komt bij dat de ontwikkelingen op wereldwijd rentebeleid, economisch gebied en de historische reactie van de spaarrente daarop een situatie die er voor kan zorgen dat de dalende trend van de spaarrente in 2018 eindelijk ten einde gaat komen.Ook in 2017 liepen veel mensen nog spaarrente mis. Het is op dit moment nog steeds mogelijk om tegen een rente van 0,50% te sparen terwijl veel mensen hun spaargeld nog bij een van de grootbanken hebben ondergebracht tegen op dit moment 0,05%. “Dat is een verschil van een factor 10 wat een historisch groot verschil is. Daarom loont vergelijken en overstappen nog steeds de moeite.”, volgens Scheepers. Om te voorkomen dat consumenten belangrijke veranderingen in spaarrente missen kan men gebruik maken van de gratis dienst http://www.RenteWekker.nl/ die SpaarInformatie aanbiedt en waar consumenten automatisch op de hoogte worden gehouden van renteverschillen tussen de verschillende spaarrekeningen. Veel gebruikers zijn daardoor overgestapt naar een andere spaarrekening waardoor ze meer rente hebben ontvangen.

