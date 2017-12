TV Oost eindigt 2017 met humor en muziek en verwelkomt 2018 met een ..

Met een Twentse Eindejaarsconference en een feestelijk SchlagerSymphonica luidt TV Oost op oudejaarsdag om middernacht het nieuwe jaar in. Op nieuwjaarsdag kun je ’s middags kijken naar de frisse plons in de Oldemeijer bij Hardenberg tijdens de RTV Oost Nieuwjaarsduik. De eerste week van 2018 beginnen we goed met mooie documentaires.

Twentse Eindejaarsconference

Na het succes van 2016 is een nieuwe traditie geboren met de Twentse Eindejaarsconference. Dit jaar nemen André Manuel, Nathalie Baartman en Thijs Kemperink met nieuwkomer Helligen Hendrik wederom het nieuws uit de regio en de hoofdrolspelers op de hak.

TV Oost: 31 december om 20.25 uur, 1 januari om 10.00 en 15.00 uur.

In OverUIT de Kunst neemt Inga Tjapkes een kijkje achter de schermen bij de Twentse Eindejaarsconference en gaat ze in gesprek met de cabaretiers.

TV Oost: 31 december om 11.35, 12.35, 15.35, 16.40, 17.20, 18.20 en 19.20 uur.



RTV Oost SchlagerSymphonica De eerste editie van het RTV Oost SchlagerSymphonica, met als motto ‘Lass die Sonne in dein Herz’, vond plaats op 15 december in Hangar 11 op Vliegveld Twenthe. Meezingen en samen feesten in een gemütliche Duitse ambiance; daar draait het om.

TV Oost: 31 december 23.25 uur RTV Oost Nieuwjaarsduik Het jaar begin je pas echt met een frisse duik in en rond de Oldemeijer in Hardenberg. Solisten, vrienden-, vriendinnengroepen, clubteams of bedrijventeams, iedereen is welkom. Ook deze editie is er weer een mooi bedrag van € 250 te winnen voor de groep van minimaal vijf personen die het meest kolderiek, carnavalesk of komisch is uitgedost en die uiteraard de Nieuwjaarsduik daadwerkelijk gaat maken.

TV Oost: 1 januari 12.30 uur



Foyerconcert

Ze waren afgelopen zomer het ‘huisorkest’ van de Jubileumtour van RTV Oost bij het Frühschoppen, de Grensland Oberkrainer uit Overdinkel. Een van de beste Oberkrainergroepen uit de wijde omgeving. Oberkrainer is een muziekstijl, uitgevonden door de Sloweense accordeonspeler Slavko Avsenik met zijn band Die Original Oberkrainer Musikanten. In de Oberkrainerstijl gaat het vaak om polka’s en walsen.

TV Oost: 1 januari 21.00 en 23.00 uur.



Vrijgekocht: leven in een ecologisch dorp

Bob Radstake woont in een bos in Dalfsen. Zijn grote droom is om een levend dorp te bouwen. Dat zijn huizen gebouwd in groeiende bomen. Om dat te financieren organiseert hij een festival dit voorjaar. Hij leeft zelf al bijna compleet zelfvoorzienend met zijn gezin op dit mooie idyllische plekje. Jan Cuperus heeft met een paar mensen een stuk grond in Bergen gekocht. Vroeger was het een militair vliegveld, nu wordt het een ecodorp. Ze zijn al aan het experimenteren met het bouwen van leemwoningen en tinyhouses.

TV Oost: 2 januari, elk uur vanaf 17.25 uur.



1094 liedjes, a singer and his songs

Documentaire over singer-songwriter Dick van Altena. De fans en liefhebbers weten het, Dick van Altena heeft ‘zijn’ country muziek nooit vaarwel gezegd ondanks uitstapjes met Nederlandstalige en dialectalbums. Ook toert Dick al sinds jaar en dag langs de grootste schouwburgen met het (country)muziektheaterprogramma ‘Back to the country’.

TV Oost: 3 januari, elk uur vanaf 17.25 uur.



Jovink, Rot Op!

En toen was het echt definitief "bedankt en tot nooit meer" de zin waarmee Jovink en de Voederbietels de afgelopen 25 jaar hun concerten afsloten. Op hun eigen Zwarte Cross werd voor de allerlaatste keer echt alles uit de kast gehaald. In de aanloop naar het afscheidsconcert maakte Omroep Gelderland de documentaire "Jovink rot op!".

TV Oost: 4 januari, elk uur vanaf 17.25 uur.



Jonge Kloosterlingen

Documentaire over de twintigers Bram en Justyna die samenwonen in het Dominicanenklooster in Zwolle. Het is het enige stel dat samenwoont in een klooster waar ook nog broeders wonen.

TV Oost: 5 januari, elk uur vanaf 17.25 uur.

