Winter in Overijssel en Limburg: Overijssel en Limburg door de ogen ..

vrijdag 29 december 2017 | 13:07



Laatst bijgewerkt: 29-12-2017 | 13:07

Deze winter volgen RTV Oost en L1, de regionale omroepen van Overijssel en Limburg, elk een gezin dat een week lang vakantie viert in elkaars provincie. Wat vinden zij ervan en waardoor worden ze verrast?

In navolging op het succesvolle zomerprogramma 'Zomer in Overijssel' komt RTV Oost in februari een week lang met de wintereditie 'Winter in Overijssel'. Hiervoor wordt samengewerkt met de Limburgse collega's van L1. Zij volgen een Overijssels gezin op vakantie in Limburg en RTV Oost volgt een Limburgs gezin op vakantie in Overijssel.



De keuze is reuze

Zo’n weekje gratis vakantie wil natuurlijk iedereen, maar daar moest je wel wat voor doen! Op een speciale selectiedag bij De Scheg in Deventer kwamen 3 gezinnen uit Limburg en 3 gezinnen uit Overijssel bij elkaar. Een inspannende en leuke dag, net als de vakantieweek waarvoor gestreden werd. Schaatsen, curling en vertrouwelijke gesprekjes met presentator Bert Eeftink leidden tenslotte tot de keuze voor 2 gezinnen…



Limburg door de ogen van…

Harold, Annemarie, Nienke, Niek en Joost uit Holten vormen het winnende gezin dat een weekje op vakantie gaat naar Limburg. En ze hebben er zin in, alhoewel het zeker geen luiervakantie gaat worden. Voor dochter Nienke is het te hopen dat ze in een fijn hotel mogen overnachten, want ze houdt niet van slapen op een luchtbed. Vader Harold is graag bezig en zeker geen bankzitter. Die bank was echter wel heel erg welkom na de schaatsles in De Scheg, want volgens eigen zeggen was hij toen ‘kats kapot’! Moeder Annemarie had daar helemaal geen last van en verheugt zich op een echte ouderwetse winter. Hopelijk vriest het dat het kraakt in Limburg.



Overijssel door de ogen van…

Angie, Dave, Kyara en Lima zijn de gelukkige winnaars van een week vakantie in Overijssel. Het gezin uit Valkenburg kan niet wachten om de provincie te verkennen. Hun vakantieweek wordt ongetwijfeld tot in detail voorbereid door control freak Angie, die volgens eigen zeggen behalve lief en zorgzaam, erg perfectionistisch is. Zelfvertrouwen heeft ze ook, want voor aanvang van het curlen riep ze vol bravoure dat ze daar op de Wii-spelcomputer erg goed in is. Dave laat zijn Angie lekker schuiven, hij is het rustpunt in het gezin.



De belevenissen van beide gezinnen zie je van 19 t/m 25 februari op TV Oost en L1 TV. De opnamen vinden van 2 t/m 6 januari plaats. Sfeerproeven kan met fragmenten van de selectiedag:

https://www.youtube.com/watch?v=RgK0FwBpqTY&feature=youtu.be en https://www.youtube.com/watch?v=aSHLkqPBDgc&feature=youtu.be

Links:www.l1.nl/winterinlimburgwww.rtvoost.nl/winter

Meer lezen over:

Winter in Overijssel

Winter in Overijssel en Limburg

Foto: RTV Oost

verberg media

» Volgende



TV Oost eindigt 2017 met humor en muziek en verwelkomt 2018 met een frisse duik!