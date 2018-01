Hilversum viert veilige en gezellige jaarwisseling

Ook dit jaar kijkt Hilversum terug op een veilige en gezellige jaarwisseling, die zonder bijzondere incidenten verliep. Vanaf 17.30 uur was het feest in de stad met optredens van Fusebox en Toni Macaroni, de kindervuurwerkshow en de centrale vuurwerkshow om middernacht. Er waren duizenden mensen op de been om naar deze show te kijken, die dit jaar voor de vijfde keer werd georganiseerd. De kindervuurwerkshow trok, ondanks het slechte weer, veel ouders en kinderen. De uitgebreide vuurwerkvrije zone bleek zijn doel te treffen: hier waren ook dit jaar geen noemenswaardige incidenten.



Politie, brandweer en handhavers van de gemeente waren de hele avond en nacht in touw om de jaarwisseling in goede banen te leiden. Tot 7.00 uur vanmorgen heeft de politie 2 aanhoudingen verricht. De personen werden aangehouden voor openbare dronkenschap, het lastigvallen van anderen en baldadigheid. Ook sneuvelden de ruiten van een kapperszaak door vuurwerk dat door de brievenbus naar binnen was geschoven.



Meldingen brandweer



De brandweer spreekt van een relatief rustige nacht. Van de 67 meldingen in de regio Gooi en Vechtstreek was ongeveer de helft afkomstig uit Hilversum. Het ging hierbij in ieder geval om 8 containerbranden en 11 buitenbrandjes, die onder andere werden veroorzaakt door in brand gestoken afval en kerstbomen. Verder waren er 2 woningbranden en 1 autobrand. Niemand raakte hierbij gewond.



Vuurwerkvrije zone



Dit jaar was er in het uitgaansgebied voor de derde keer een vuurwerkvrije zone ingesteld. Ook daar verliep de jaarwisseling rustig. Ten opzichte van vorig jaar was de zone uitgebreid met enkele straten. 10 handhavers van de gemeente controleerden de vuurwerkvrije zone en waren extra ogen en oren op straat.



‘Mooie Hilversumse traditie’



Burgemeester Pieter Broertjes: ‘Het was weer een fantastisch feest met spetterende optredens en als hoogtepunt de vuurwerkshows op een overvol marktplein. Deze shows beginnen inmiddels een mooie Hilversumse traditie te worden, die ieder jaar meer enthousiaste bezoekers trekken. Door een deel van het uitgaansgebied vuurwerkvrij te maken, is er bovendien ruimte om veilig de straat op te gaan. Gezelligheid en veiligheid gaan zo hand in hand.’

