Nieuwjaarsduik 2018

Om 14.00 uur was het weer zover: wethouder Sport Leo Dickhoff gaf het stratschot voort de nieuwjaarsduik van Heerhugowaard in het Meer van Luna. Zo'n 450 mensen durfden het aan, want al was het met 7 graden niet heel koud, er stond wel een gemene harde wind. De pret was er niet minder om.

1 januari 2018