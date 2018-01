Berucht incassobureau Toetanchamon is weer terug

ROTTERDAM, DEN HAAG, 20180102 --In de jaren 80 werd het incassobureau Toetanchamon opgericht door Eef Hoos . Dit bedrijf stond erom bekend dat het er agressieve en gewelddadige methoden op nahield om wanbetalers tot betalen te dwingen, en zou verantwoordelijk zijn voor een aantal brandstichtingen en aanslagen eind jaren 80 in de omgeving van Den Haag. Na het overlijden van Eef Hoos op 12 februari 2016 stond zijn besloten vennootschap te koop ook al is de website eefhoos.nl nog steeds actief met de video waarin Hoos zijn werkwijze op niet mis te verstane wijze toelicht.De Georgisch Nederlandse ondernemer Evgeny Gur is eigenaar van het eerste Georgische softwarebedrijf KROEN Group CV . Hij heeft incassobureau Toetanchamon nu overgenomen uit onvrede met de ineffectiviteit van Nederlandse incassobureaus. "Als softwareleverancier krijg ik als ondernemer te vaak te maken met wanbetalers. Een incassobureau inschakelen is zinloos want negen op de tien keer sturen ze alleen een aanmaning en meer niet. Niemand geeft een klant het recht om niet te betalen en daarom ga ik het nu aanpakken op de manier van Eef Hoos", aldus Gur.

