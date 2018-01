Kerstbomen opgehaald vanaf 8 januari

Kerstbomen opgehaald vanaf 8 januariVan maandag 8 januari haalt de gemeente oude kerstbomen op in Heerhugowaard. Op de website www.mijnafvalwijzer.nl of met de app is te zien wanneer dat in uw straat worden gebeurt. De app voor Android of iOS kunt u hieronder downloaden.Als u uw boom al eerder op wilt ruimen, dan kunt u deze langs brengen bij het afvalstation op de gemeentewerf. De gemeentewerf is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 16.00 uur. En op zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur.App voor smartphones en tablets Download de App Afvalkalender voor AndroidDownload the App Afvalkalender voor Apple iOS2 januari 2018