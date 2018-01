Balies Burgerzaken op dinsdagoochtend 2 januari gesloten

De levertijd van documenten zoals rijbewijzen, paspoort en ID-kaarten duurt wat langer dan u gewend bent. Deze worden na 4 januari geleverd.1 januari 2018 is de samenvoeging van gemeente Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel met gemeente Leeuwarden een feit. Dat betekent ook dat we de informatie in de gemeentelijke systemen en die van de basisregistraties zorgvuldig moeten samenvoegen. De balies van Burgerzaken zijn daarom op dinsdag 2 januari vanwege het verwerken van de gegevens alleen 's middags open.