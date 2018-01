Connexxion en Wegman Personenvervoer nieuwe vervoerders voor Wmo en ..

2 januari 2018Connexxion Taxi Services is per 1 januari 2018 de nieuwe vervoerder voor het Wmo en Jeugd-taxivervoer in Krimpen aan den IJssel. Connexxion heeft hiervoor de samenwerking gezocht met Wegman Personenvervoer. Een combinatie van twee vervoerders waar de gemeente Krimpen aan den IJssel al bekend mee is. Ook voor het leerlingenvervoer werken deze twee vervoerders samen aan veilig, tijdig en betrouwbaar vervoer. Connexxion is verantwoordelijk voor het gehele contract. Wegman Personenvervoer verzorgt de intake, planning en uitvoering van de ritten.Service en kwaliteitConnexxion Taxi Services is als winnaar uit de bus gekomen bij de aanbesteding. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de aangeboden services en kwaliteit. Connexxion heeft duidelijk laten zien dat zij een betrouwbare partner is voor de gemeente is. Bewust wordt de samenwerking gezocht met het lokale taxibedrijf Wegman Personenvervoer. Kennis van het lokale wegennet en de verkeersdrukte, maar ook van de situaties bij ziekenhuizen en andere locaties waar veelvuldig vervoer gevraagd wordt, is voor een optimale dienstverlening absoluut een pré. De keuze voor Connexxion en Wegman Personenvervoer betekent voor de reiziger meer gemak en flexibiliteit bij het boeken van een rit via het lokale telefoonnummer 0180-745261 en het boeken op internet via www.wmovervoerkrimpen.nl . Ook is service op maat door de lokale kennis van de chauffeurs steeds eenvoudiger.Connexxion en Wegman Personenvervoer doen er alles aan om de overgang van het vervoer zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat de reiziger hier zo min mogelijk van merkt. Met Connexxion en Wegman Personenvervoer heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel twee betrouwbare partners voor het Wmo-taxivervoer voor de komende jaren. Alle partijen kijken uit naar een prettige samenwerking, waarin het gemak voor de reiziger centraal staat met kwaliteit op nummer 1!