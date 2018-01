Kerstbomeninzameling op woensdag 10 januari

Publicatiedatum: 2 jan 2018Op woensdag 10 januari 2018 is er weer de jaarlijkse kerstbomeninzameling. Voor de inwoners van de voormalige gemeente Leeuwarderadeel betekent dit een verandering in dag; woensdag in plaats van zaterdag. Voor de inwoners van de voormalige gemeente Littenseradiel is de kerstbomenactie nieuw.Wie halen de bomen op?Leerlingen van basisscholen, leden van wijkpanels, buurtverenigingen, doarpsbelangen en een scoutingvereniging gaan dorp en de wijk in om kerstbomen te verzamelen. Per ingeleverde boom krijgt de leerling een sinaasappel en een lot dat kans maakt op een waardebon. Ook de deelnemende school of vereniging wordt er beter van. Zij krijgen per boom € 0,50.Wat kunt u doen?U kunt uw boom woensdagochtend aan straat zetten zonder pot of versiering. Wanneer er nog versiering aan de boom zit, komt dit terecht in de compost die van de bomen wordt gemaakt en uiteindelijk in het milieu. De bomen worden door de gemeente namelijk versnipperd en deze snippers worden weer gecomposteerd.Wordt uw boom niet opgehaald?Dan kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:- U kunt uw boom voor 15.00 uur naar een school te brengen die meedoet- U kunt uw boom naar de milieustraat brengen.- U kunt uw boom aanmelden als grof snoeiafval bij SYP van Omrin. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 0900-210 0215 of via internet: www.omrin.nl/bij-mij-thuis/services/aanmelden-grofvuil pdf Deelnemende Scholen (PDF, 191.46 KB)