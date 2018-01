Nieuwjaarsreceptie gemeente

Op donderdag 4 januari is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Alle inwoners en relaties van Heerhugowaard zijn vanaf 19.30 uur welkom in het gemeentehuis om met de burgemeester, de wethouder, raadsleden en natuurlijk met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. Om 20.30 uur houdt burgemeester Bert Blase zijn nieuwjaarstoespraak.

2 januari 2018