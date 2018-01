Aanpak top 10 verkeersonveilige situiaties

Het college stelt voor de top 10 van de longlist van verkeersonveilige situaties aan te pakken. Jaarlijks krijgt de gemeente 20-40 meldingen van bewoners binnen over verkeerssituaties op een specifieke locatie of in een straat. In het kader van de Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030 is afgesproken deze klachtenlocaties aan te pakken en tot een prioriteitenlijst te komen.



De prioriteitenlijst met de top 10 van klachtlocaties ziet er als volgt uit:

Rotonde Utrechtseweg-Diependaalselaan

Rotonde Utrechtseweg-Laapersweg-Gijsbrecht van Amstelstraat

Spoorwegovergang Hoge Larenseweg (“Kleine Spoorbomen”)

Naarderstraat ter hoogte van Foodhall Mout

Kruising Kleine Drift-Minckelersstraat-Pelikaanstraat

Kruispunt Zuiderweg-Kleine Drift

Kruispunt Snelliuslaan-W.C. Bradelaan

Diamantstraat

Gijsbrecht van Amstelstraat ten westen van Neuweg

Erfgooiersstraat ter hoogte van parallelweg

De gemeente luistert naar alle signalen en onderzoekt bij een melding altijd de verkeersveiligheid. Bij het opstellen van de top 10 is gekeken naar de verkeersintensiteit, de gereden snelheid en het aantal ongevallen. Voor het aanpakken van deze locaties is 150.000 euro in 2018 en 100.000 euro in 2019 beschikbaar. De gemeente Hilversum kan daarnaast in aanmerking voor de subsidie Kleine Infrastructuur van de provincie Noord-Holland.



Inspraak



Op 14 februari wordt het voorstel ter advisering aan het college behandeld in de commissie Verkeer en Beheer. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen bij de commissie inspreken.

