Individueel budget 2018 voor Bouw & Infra werknemers - Nieuwsbericht..

Individueel budget 2018 voor Bouw & Infra werknemers

Publicatiedatum: 02-01-2018

​Iedere werknemer in de bouw & infra heeft een individueel budget. Dit budget is een uitbreiding van het tijdspaarfonds. Je kunt dit budget gebruiken voor opleidingen, extra vrije tijd of andere dingen om jezelf te ontwikkelen. In de bijgevoegde brochure staat waar het budget precies voor bedoeld is en hoe hoog je budget is. Meer informatieLees de brochure over het

Individueel budget 2018 (pdf)Bekijk ook het filmpje hieronder.