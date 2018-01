PPG neemt ProCoatin over, groothandelaar decoratieve verf en coatings

PPG gaat groothandelaar in decoratieve verven en coatings, ProCoatings, overnemen

PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)– PPG (NYSE: PPG) heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft bereikt om ProCoatings, een toonaangevende groothandelaar in decoratieve verven en coatings in Nederland, over te nemen. PPG verwacht dat de transactie die onderhevig is aan de gebruikelijke voorwaarden, in het eerste kwartaal van 2018 zal worden afgesloten. Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

ProCoatings, opgericht in 2001, distribueert een groot aantal bekende professionele verfmerken via haar netwerk van 23 multimerk-winkels. Het bedrijf heeft bijna 100 mensen in dienst.

“ProCoatings is een goed geleide onderneming en biedt een uitstekende klantenservice aan een gevarieerd klantenportfolio in het westen en noorden van Nederland,” aldus Jean-Marie Greindl, Senior Vice President, Global Architectural Coatings bij PPG, en President, PPG Europe, Middle East & Africa (EMEA). “Deze overname biedt ons bedrijf nog meer mogelijkheden om onze klanten te ondersteunen en onze aanwezigheid in deze belangrijke markt te versterken.”

AANWEZIGHEID VAN PPG IN NEDERLAND

PPG is een toonaangevende wereldwijde leverancier van verven, coatings en speciale materialen en heeft een diepe betrokkenheid bij en een lange geschiedenis in Nederland die bijna 300 jaar teruggaat. Momenteel heeft PPG bijna 1.000 mensen in dienst in Nederland en exploiteert het bedrijf vestigingen in Tiel, Wijchen, Delfzijl, Amsterdam, Uithoorn en Den Bosch.

Via het COLORFUL COMMUNITIES™-initiatief van PPG, dat gemeenschapsruimten transformeert door PPG-vrijwilligers af te staan en gedoneerde PPG-producten te leveren, heeft het bedrijf onlangs de faciliteiten van het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF) in Amstelveen en van het de woonzorgcentrum Amsta Karaad in Amsterdam nieuw leven ingeblazen. PPG heeft ook een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan het NEMO Science Center in Amsterdam, en het bedrijf heeft donaties gedaan die overeenkomen met de bijdragen aan goede doelen van de werknemers in Nederland en heel Europa, en ook aan onze Noord-Amerikaanse activiteiten.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™

Bij PPG (NYSE: PPG) werken we elke dag voor de ontwikkeling en levering van de verven, coatings en materialen waarop onze klanten al meer dan 130 jaar vertrouwen. Wij lossen de grootste uitdagingen van onze klanten op met toewijding en creativiteit en door nauw samen te werken om het juiste pad voorwaarts te vinden. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Pittsburgh, maar wij zijn actief en innoveren in meer dan 70 landen. In 2016 hadden we een netto-omzet van $ 14,3 miljard. Wij bedienen klanten in de markten en vervangingsmarkten voor de bouw, consumentenproducten, industrie en transport. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ppg.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Verklaringen in dit persbericht met betrekking tot zaken die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en geven de huidige mening van het bedrijf weer met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen of doelstellingen en de financiële of operationele prestaties of resultaten. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten verklaringen met betrekking tot de timing en de verwachte voordelen van de ProCoatings-transactie. De werkelijke gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen en zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden, waaronder het voldoen aan de voorwaarden van de transactie en andere risico’s die verband houden met de voltooiing van de transactie en acties die daarmee verband houden, de mogelijkheid van de partijen om de transactie te voltooien op basis van de voorziene voorwaarden en planning, inclusief de mogelijkheid om wettelijke goedkeuringen te verkrijgen, het vermogen van PPG om de verwachte voordelen van de transactie te verwezenlijken en de andere risico’s en onzekerheden die besproken worden in de periodieke rapporten van PPG op Formulier 10-K en Formulier 10-Q en in de huidige rapporten van het bedrijf op Formulier 8-K gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission. De toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van hun eerste uitgifte, en PPG neemt geen enkele verplichting op zich tot het publiekelijk bijwerken of herzien van enige toekomstgerichte verklaring als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. We protect and beautify the world is een handelsmerk en het PPG-logo is een geregistreerd handelsmerk van PPG Industries Ohio, Inc.

