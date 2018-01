Onderzoek: Mac-gebruiker voelt zich veiliger dan Windows-gebruiker

Marktaandeel Operating Systems

bron: statista.com

SCHIPHOL-RIJK, 20180108 --Op de vraag of gebruikers zich veilig voelen ten opzichte van virussen en malware antwoordt vier op de vijf Mac-gebruikers dat ze zich veilig of zeer veilig voelen. Windows-gebruikers geven in drie op de vijf gevallen aan zich veilig of zeer veilig te voelen. Het percentage gebruikers dat zich onveilig voelt is onder beide gebruikersgroepen klein. Slechts 4 procent van de gebruikers met een MacBook voelt zich onveilig, terwijl dit percentage voor gebruikers met een Windows-laptop op 6 procent ligt.Waarom gebruikers met een MacBook zich veiliger voelen dan gebruikers met een Windows-laptop blijkt niet uit de onderzoeksgegevens. Het is mogelijk dat Apples reputatie op het gebied van veiligheid een rol speelt. Daarnaast heeft Windows een veel groter marktaandeel , waardoor virus- en malwaremakers zich veelal richten op het besturingssysteem van Microsoft. Dit wil echter niet zeggen dat er geen virussen en malware zijn voor Macs en een virusscanner is op beide platformen aan te bevelen.Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat gebruikers met een MacBook minder moeite hebben met het invoeren van persoonsgegevens wanneer zij zijn ingelogd op een WiFi-netwerk. Slechts 10 procent van de Mac-gebruikers weigert persoonsgegevens in te voeren indien zij niet beschikken over een bekabelde internetverbinding. Onder Windows-gebruikers ligt dit percentage twee keer zo hoog.Hoewel het gebruik van WiFi-netwerken voor beide gebruikersgroepen exact dezelfde gevaren met zich meebrengt, voelen de Mac-gebruikers zich ook in dit opzicht veiliger. Het is onduidelijk waarom dit het geval is, maar ook hier zou Apples reputatie op het gebied van veiligheid een rol kunnen spelen.Het feit dat er relatief weinig gebruikers zijn die overschakelen naar een bekabelde verbinding voor het invoeren van persoonsgegevens is niet zo vreemd. Wie thuis of op het werk gebruik maakt van een beveiligde WiFi-verbinding heeft doorgaans weinig te vrezen. Bij gebruik van publieke hotspots of onbeveiligde draadloze netwerken is het wel verstandig om extra beveiligingsmaatregelen te nemen of af te zien van het invoeren van persoonlijke gegevens.Een virusscanner helpt bij het detecteren en verwijderen van virussen en malware op je computer. Door een goede virusscanner te installeren op je computer beperk je het risico dat virussen en malware schade aanrichten.Daarnaast is het ook belangrijk om te controleren of de firewall in het besturingssysteem is ingeschakeld. Zowel Windows als Mac OS heeft een ingebouwde firewall die ervoor zorgt dat onbevoegden niet zomaar verbinding kunnen maken met je computer.Zorg ervoor dat het besturingssysteem en de software op je computer altijd up-to-date is. Oude software bevat regelmatig kwetsbaarheden en virussen en malware maken dankbaar gebruik van deze kwetsbaarheden.Zelfs als je je computer optimaal hebt beveiligd, is er een kleine kans dat je alsnog wordt getroffen door een virus of malware. Zorg daarom altijd voor een backup van belangrijke gegevens op je computer en koppel deze backup los van je computer, zodat de gegevens niet aangetast kunnen worden.Tot slot is het belangrijk om altijd je gezonde verstand te gebruiken. Download alleen bestanden van officiële websites, wees voorzichtig met emails die vreemde links of bijlagen bevatten en gebruik niet zomaar onbeveiligde WiFi-netwerken.Artikel als eerst gepubliceerd op bcc.nl

