Zeeburgertunnel open voor verkeer

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 04 januari 2018- Laatste update: 04 januari 2018 05:57 uur

De Zeeburgertunnel is donderdagochtend voor de ochtendspits, rond 04.30 uur, weer opengesteld. Verkeer kan er weer doorheen en de omleidingsroutes zijn opgeheven.

De tunnel werd woensdagochtend in zuidelijke richting afgesloten nadat het zwaar beschadigd was geraakt. Vlak voordat een vrachtwagen met container de tunnel in wilde rijden schoot een klep op de container los en omhoog. De vrachtwagen was de hoogtedetectie toen al gepasseerd. Bij de daaropvolgende aanrijding met de tunnel viel de gehele container van de vrachtwagen. De hele dag en nacht is gewerkt om de beschadigde delen in de tunnel te verwijderen of te herstellen en de tunnel te inspecteren. Zo zijn onder meer de lamellen aan het begin van de tunnel, bedoeld als filter voor het felle daglicht, over zo’n 100 meter verwijderd en is het asfalt gerepareerd. Gesneuvelde lampen en matrixborden zijn weggehaald. Alle technische systemen die nodig zijn om de tunnel veilig open te kunnen stellen zijn getest. Ook is de constructie niet aangetast. De tunnel is veilig. Op een later tijdstip zal de daglichtconstructie opnieuw aangebracht worden, net als de verlichting en matrixborden.

