Veel onverzekerde taxi’s sinds 1 januari

IJSSELSTEIN, 20180108 --Verzekeraars hebben de taxibedrijven over hun beslissing geïnformeerd, maar wel vrij laat waardoor veel taxibedrijven nu nog op zoek moeten naar een andere autoverzekering. Verzekeraars hebben de mogelijkheid om contracten niet te verlengen. Hiertoe kan besloten worden als de schadelasten te hoog zijn. Maar het kan onredelijk uitpakken.Er rijden nu honderden taxi’s rond die niet verzekerd zijn. Ze maken flink veel kilometers, dus is de kans op een ongeval naar verhouding groot. De verzekeraars die de polis beëindigd hebben per 1 januari 2018 lopen nog een narisico. Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke verzekeraar van de schadeveroorzakende taxi nog aangesproken kan worden voor een schade na 1 januari 2018. Maar het narisico is ook maar beperkt. De situatie is dat gedupeerden het taxibedrijf aansprakelijk kunnen stellen voor de schade veroorzaakt door een onverzekerde taxi. Bij een lakschade van €1.000 is de schade nog te overzien, maar wat als er zware letselschade wordt veroorzaakt door een taxi? Dit kunnen taxibedrijven niet zelf betalen, en daar kunnen ze ook geen andere verzekering voor aanspreken. Een faillissement kan dan onvermijdbaar zijn.Sinds 1 januari heeft Diks.nl al meer dan 100 aanvragen binnengekregen voor het verzekeren van taxi’s. Er zijn nog enkele verzekeraars die ze willen verzekeren, maar het aanbod wordt steeds kleiner. Diks.nl vraagt offertes aan bij verzekeraars om te komen tot de beste verzekering tegen een redelijke premie. Het lukt nog steeds om ze te verzekeren tegen een redelijke premie, maar de spoeling wordt dunner. Tesla’s zijn populair als taxi. Deze auto’s vormen een nog groter probleem om All-Risk te verzekeren.“Wij roepen verzekeraars op om mee te denken met ondernemend Nederland. Verzekeraars moeten ook thuis geven als het een keer iets lastiger wordt. Het is ook niet goed voor het imago van verzekeraars om problemen weg te schuiven. Een maatschappelijk betrokken verzekeraar denkt ook mee als het verzekeren een keer wat lastiger ligt”, aldus Marc Diks, mede-eigenaar van Diks verzekeringen.“Bij Diks.nl vergelijken wij autoverzekeringen. De kracht van het vergelijken is het vinden van de beste autoverzekering tegen een eerlijke premie. Onze missie wordt lastiger doordat verzekeraars hun taak verzaken. Motorrijtuigen moeten verzekerd worden, daar zijn verzekeraars voor in het leven geroepen. Om de kosten dekkend te houden kunnen ze een premieverhoging doorvoeren. Taxi’s uitsluiten van de verzekering kan niet de bedoeling zijn.”Toch is dit wat er op dit moment massaal aan de hand is. In Nederland is er een vangnet voor dit soort situaties. Dat is De Vereende. Echter heeft die beperkte mogelijkheden qua dekking. Zo is een All-Risk dekking zeer kostbaar en voor modellen met een cataloguswaarde boven de € 90.000,00 niet eens mogelijk.

