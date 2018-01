Wouter Koolmees zet pensioenstelsel in beweging met hypotheekvoordeel

Door Arnoud Bosch pensioenanalist VDAB

AMSTERDAM, 20180108 --Voor de minister wordt dan het uitgangspunt eendie aan dedirect is toe te rekenen.een uitkeringsovereenkomst op pensioendatum volgens het traditioneel pensioen systeem en een kapitaaluitkering systeem c.q. beschikbare premieregeling op pensioendatum, waarmee op pensioendatum een pensioen moet worden aangekocht.Praktisch is het vrijgeven van een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal direct uitvoerbaar bij een beschikbare premieregeling en een kapitaal systeem. Mits fiscaal toegestaan.Voor een uitkeringsovereenkomst is dit minder eenvoudig te realiseren. Mede omdat een levenslange al dan niet geïndexeerde pensioentoezegging op aanvangsdatum van het pensioen getransformeerd moet worden naar een fiscaal opneemkapitaal.Hier zit het handvat voor de minister om van de uitkeringsovereenkomst naar een eigen pensioenpot te gaan, waardoor ook de traditionele pensioenuitkeringen kunnen profiteren van de voorgestelde hypotheekaflossing met 20 procent pensioenkapitaal.a) Minder hypotheekrenteaftrekb) Bijstand aan gescheiden partners wordt minderc) Schulden zijn eenvoudig te verrekenend) Erfbelasting over schenkingen wordt hogere) Een deel zorgsparen wordt hierdoor mogelijkf) Pensioenpremie voor de overheid wordt lagerg) Eerder overdracht van nog niet ontvangen belasting over het pensioen kapitaalDe belastingdienst en andere crediteuren kunnen direct beslag gaan leggen op 20% pensioenkapitaal.Er zijn meer administratieve uitvoeringskosten en onzekere uitkering bij pensioendatum.Pensioen indexatie wordt definitief afgeschaft.Generatie bestendigheid wordt uitgesloten door uitsluiting van jaarlijkse indexatie. (indexatie = rentevoet)Pensioenaankoop door rentegevoeligheid op aanvang pensioendatum.Benodigd pensioenkapitaal op pensioendatum niet goed mathematisch te berekenen.Wouter Koolmees zet pensioenstelsel in (verkeerde) beweging door te kiezen voor wat het kabinet voordeel biedt.De VDAB (Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het mbo en hbo.De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal

