Heembouw op Fruit Logistica - Messe Berlijn | Heembouw

5 januari 2018



Heembouw is een van de exposanten op de Fruit Logistica. Met ons uitgebreide uitgebreid trackrecord in ontwerp en realisatie van huisvesting voor de food en foodgerelateerde sector, laten we hier onze (potentiële) klanten zien wat we voor hen kunnen betekenen en welke toegevoegde waarde we kunnen leveren. De Fruit Logistica is van 7 tot en met 9 februari in de Messe Berlijn.



Heembouw is te vinden in het Holland Paviljoen, hal 3.2 stand C-19. Op de stand laten wij onze bezoekers kennismaken met enkele van onze laatste innovaties. Hoe kan data onze klanten helpen de ideale plek voor hun bedrijfshuisvesting te vinden? Wat kan smart lighting voor een gebouw betekenen? Hoe kan dé ideale vestigingslocatie worden bepaald op basis van de mobiliteitsscan van Simacan en de Heembouw gronddatabank, waarmee geld wordt bespaard op transportkosten? En hoe kunnen klanten hun gebouw met alle installaties daarbinnen optimaal beheren met de simpele app DOCCCONTROL?

Daarnaast blijven we natuurlijk doorgaan met het ontwerpen en realiseren van gebouwen die naadloos passen om het productieproces van onze klanten. Zien is geloven. Met virtual reality kunt u op onze stand een aantal van onze meest recente projecten en ontwerpen beleven.

Heembouw vindt u in het Holland Paviljoen, hal 3.2 stand C-19.

Bezoek de officiële website van de beurs.