RTV Oost benoemt Henk Jan Karsten tot hoofdredacteur

Per 1 april begint Henk Jan Karsten (51) als hoofdredacteur bij RTV Oost. De regionale omroep voor Overijssel heeft hem benoemd om leiding te geven aan de verdere vernieuwing van de redactievoering. Die is volgens de omroep noodzakelijk om een volgende stap te kunnen zetten naar een mediabedrijf dat zich sterk wil profileren op apps, website en sociale media. Als docent, onderzoeker en teamleider van de opleiding Journalistiek van Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft Karsten juist op dit punt expertise opgebouwd.

Binnen RTV Oost is Henk Jan Karsten geen onbekende. Hij heeft er bijna twintig jaar als journalist gewerkt en was in die tijd onder meer één van de gezichten van het politiek-maatschappelijke achtergrondprogramma In de Wandelgangen. In 2008 maakte hij de overstap naar Windesheim. Daar legde hij zich toe op een verschuiving van focus op traditionele media als radio, televisie en krant naar online platformen en sociale media.



“Terug naar RTV Oost voelt als thuiskomen, maar ik ben me er zeer van bewust dat de tijd niet heeft stilgestaan. Dat geldt voor mij, maar zeker ook voor de omroep. In krap tien jaar is de journalistiek ingrijpend veranderd als gevolg van de opkomst van smartphone en tablet. Oost heeft daar volop op ingespeeld en is online al niet meer weg te denken als meest geraadpleegde nieuwsvoorziening in Overijssel. In de komende jaren zal de nieuwsorganisatie daar nog meer op worden afgestemd, uiteraard zonder daarbij de radio- en televisieprogrammering uit het oog te verliezen. Dat is een uitdaging waar ik vanuit mijn expertise heel graag aan wil bijdragen”, aldus Karsten.



Henk Jan Karsten is geboren Overijsselaar. Hij groeide op in Eesveen bij Steenwijk, maar woont inmiddels ruim dertig jaar in Kampen.

Henk Jan Karsten

Foto: RTV Oost

