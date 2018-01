Koninklijke onderscheiding voor de heer Damen

Koninklijke onderscheiding voor de heer DamenUit handen van wethouder Martijn van den Heuvel, ontving de heer L.J.L Damen op zondag 7 januari 2018 een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde tijdens nieuwjaarsreceptie van FC Oda. Hij kreeg de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer L.J.L. (Leo) Damen woont in Weert.

FC Oda

De heer Damen is in 1992 medeoprichter van het G-Voetbal bij FC Oda. In 2017 bestond het G-Voetbal 25 jaar. Jaarlijks is hij medeorganisator van het G-Voetbaltoermooi. Dit toernooi wordt bezocht door teams van Maastricht tot Rotterdam. Hij is tevens bestuurslid en in die hoedanigheid is hij intensief betrokken bij alle activiteiten die met het G-Voetbal te maken hebben. Zoals onder andere het begeleiden van trainingen en wedstrijden. Daarnaast zorgt hij ook voor de opvang van de G-voetballers. Hij organiseert en controleert dat de spelers worden opgehaald en hij regelt het vervoer bij de uitwedstrijden.

Scheidsrechtersvereniging Weert en omstreken

Vanaf 1980 is de heer Damen als scheidsrechter lid van deze vereniging. Als lid van de “Vuttersclub” zorgt hij mede voor het onderhoud aan de accommodatie. Tijdens de cursusavonden vervult hij met grote regelmaat de functie van gastheer.

Hij was dertig jaar actief als scheidsrechter voor de KNVB. Hij floot iedere zondag de wedstrijden van de senioren en op zaterdag van de jeugd. Als verenigingsscheidsrechter fluit hij nog regelmatig de wedstrijden van de lagere senioren elftallen en van de G-team van FC Oda.

