Wethouder in de wijk Kortland-Noord

8 januari 2018

Wethouder Jaap Blankenberg houdt op donderdag 11 januari 2018 van 09.00 tot 10.30 uur spreekuur in de wijk Kortland-Noord. De locatie is Het Facet 1, ingang Patrijzenstraat 63 te Krimpen aan den IJssel.

Heeft u vragen of wilt u de wijkwethouder spreken? Kom dan gerust even langs.