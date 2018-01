Begroting in het kort

Begroting in het kortWat zijn de plannen van de gemeente in 2018? Wat betaalt u aan de gemeente dit jaar? Hoe staat de gemeente er financieel voor? Dat alles is te vinden in de gemeentebegroting 2018 (www.weert.nl/begroting). Op 15 november heeft de gemeenteraad die vastgesteld.

In het kort hebben we enkele zaken uit de begroting voor u op een rijtje gezet in deze infographic.

(Klik op het plaatje voor een grotere versie, of download hieronder het pdf-bestand)

Geplaatst: 8-1-2018