Cao Mebin afgerond: model spaaruren hulp bij aanpak flex - Nieuwsber..

Cao Mebin afgerond: model spaaruren hulp bij aanpak flex

Publicatiedatum: 08-01-2018

Aan de vooravond van de kerstvakantie hebben sociale partners (FNV en CNV) hun handtekening gezet onder de nieuwe (bedrijfs-) cao voor de Mebin. Mebin maakt deel uit van de bedrijven die betonmortelproducten vervoeren ten behoeve van de weg- en woningbouw. Tot een aantal jaren terug waren deze bedrijven tezamen met hun werkgeversvereniging verantwoordelijk voor de cao voor de Mortelsector. Bedrijfscao voor MebinDe cao voor de mortelsector is sinds eind 2012 niet meer verlengd en bedrijven in de branche hebben hiervoor eigen oplossingen bedacht. Mebin, een onderdeel van Heidelberg Cement Nederland, heeft gekozen voor een bedrijfscao voor de hele groep in Nederland. Naast Mebin zijn ook ENCI en Sagrex onderdelen van Heidelberg Cement Nederland. De cao op groepsniveau wordt in stappen gerealiseerd: het afsluiten van de cao voor de Mebin (en daarmee neemt dit bedrijf definitief afscheid van de cao voor de Mortel) is stap 1.SpaarurenmodelZwaar bevochten bij de totstandkoming van deze cao was de problematiek rondom de planning van de chauffeurs en het aantal te sparen uren door de chauffeurs ter overbrugging van de winterdip. FNV heeft ingezet op het inrichten van een werkgroep bestaande uit chauffeurs en andere bij de planning betrokken lagen uit de organisatie, om dit probleem te tackelen. De werkgroep heeft een model ingericht dat voldoet aan onze wensen om meer inzet van vaste medewerkers, maar dat aan de andere kant ook tegemoet komt aan de wens van de werkgevers om meer flexibele inzet van datzelfde vaste personeel. Het ‘Spaarurenmodel’ zal ook het aandeel overuren aanzienlijk terug moeten brengen. Deelnemers aan het Spaarurenmodel (in principe doet iedereen mee) worden gecompenseerd met een spaarurentoeslag van 2,5%. In 2018 wordt het Spaarurenmodel bij Mebin geïmplementeerd. Het model zal mede gebruikt worden om de doorgeslagen flex bij dit bedrijf (en in de mortelsector) een halt toe te roepen. Andere bedrijven in de sector zijn om die reden zeer geïnteresseerd in wat FNV heeft afgesproken bij Mebin.FNV heeft afgesproken om de implementatie van dit model samen met de werkgroep op de voet te zullen volgen. Terugdringen van de flex en inzet op vaste banen (bij Mebin) blijft ook in 2018 prioriteit hebben wanneer de volgende stap (samen met ENCI en Sagrex) naar de Heidelberg Cement cao, genomen moet worden.