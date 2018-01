Wintersolden: warme reizen en griepmedicijnen

ANTWERPEN, België, 20180109 --Uit de eerste resultaten van Deal Community Solden.be blijkt dat het meeste geld tijdens deze soldenperiode wordt uitgegeven aan vakanties, mode en elektronica. Deze drie categorieën zijn goed voor 75% van het uitgegeven totaal. Belgen hebben genoeg van het koude winterweer en gaan op zoek naar de zon. Vooral de Canarische en Griekse eilanden zijn populaire vakantiebestemmingen. Wintersportvakanties in Frankrijk zijn de hekkensluiter van deze vakantie top 5 met een schamele 6%.Hoewel men het meeste spendeerde aan vakanties, mode en elektronica, is de vraag onder Belgen het hoogste voor de categorieën mode, wonen en verzorging (57%). Belgen die niet het fijne vooruitzicht hebben van een zonnige vakantie, besteden veel geld aan medicijnen en extra vitamines om hun weerstand op te krikken of griepsymptomen te bestrijden. 58% binnen de categorie verzorging wordt uitgegeven aan online apotheken.Mensen zoeken de warmte op en blijven liever binnen. De Playstation 4 is in deze eerste week van de solden een erg gewild product, net als de iPhone en smartphones in het algemeen. Koopjesjagers zijn ook hard op zoek naar hoge kortingen op dure producten, zoals laptops en televisies.Witgoed is ook populair tijdens deze wintersolden, met name wasmachines, stofzuigers en droogkasten zijn erg gewild. Romee Linnekamp, country manager van Solden, verklaart: “Mensen lijken het nieuwe jaar goed te willen aftrappen en extra geld uit te willen geven aan alledaagse apparaten. Omdat de prijzen van deze producten relatief hoog liggen, zijn zij naarstig op zoek naar momenten waarbij de kortingen hoog oplopen, zoals de wintersolden. Zo kunnen zij als het goed is zonder zorgen het hele jaar een beroep doen hierop.”Webshops trappen de soldenperiode af met hoge kortingen, iets wat normaal gesproken tijdens de soldenperiode in geleidelijke stappen gaat. Door de relatief warme winter zijn er grote overschotten aan winterkleding waar moderetailers vanaf moeten, blijkt uit een enquête van Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). De soldenperiode loopt nog tot en met 31 januari 2018.

Noot voor redacties