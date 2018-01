Ontwerptracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht ter inzage

Minister Van Nieuwenhuizen heeft eind december 2017 het ontwerptracébesluit (OTB), het ontwerpsaneringsplan en het m.e.r. beoordelingsbesluit voor de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht ondertekend.

De handtekening markeert een belangrijke stap voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Drechtsteden. De plannen inclusief bijlagen liggen van 11 januari 2018 tot en met 21 februari 2018 ter inzage. In deze periode is het mogelijk om formeel op de plannen te reageren.Op woensdag 24 januari 2018 organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst bij ASVZ in Sliedrecht. Bezoekers kunnen van 16.00 tot 21.00 uur binnenlopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Vergroten capaciteit A15 Papendrecht-Sliedrecht

Rijk en regio werken samen aan dit project. Door de realisatie van een derde rijstrook vergroten we de capaciteit van de snelweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Dat zorgt voor een betere doorstroming op de A15 en het vermindert het sluipverkeer over regionale en lokale wegen in met name Papendrecht en Sliedrecht.

Inhoud ontwerptracébesluit

Om de doorstroming te verbeteren, komt op de noordbaan tussen de aansluiting Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 een extra rijstsrook die functioneert als weefvak. Dit is een wegvak waarin het in- en uitvoegen is gecombineerd. Op de zuidbaan tussen de aansluitingen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost legt Rijkswaterstaat een permanente derde rijstrook met vluchtstrook aan. In het OTB staat in detail hoe de uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht eruit komt te zien.

Ontwerptracébesluit en overige besluiten inzien

U kunt het ontwerptracébesluit, het ontwerpsaneringsplan, het m.e.r. beoordelingsbesluit en alle bijlagen inzien bij: De gemeente Papendrecht (gemeentehuis, Markt 22, Papendrecht)De gemeente Sliedrecht (gemeentekantoor, Industrieweg 11, Sliedrecht)Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid (Boompjes 200, Rotterdam)U kunt de stukken ook inzien op de pagina Platform Participatie en tijdens de informatiebijeenkomst van 24 januari 2018 bij ASVZ, locatie Merwebolder, zaal de Ark, Touwbaan 1, Sliedrecht. Tussen 16.00 en 21.00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Zienswijze indienen

Iedereen kan nu op het ontwerptracébesluit, ontwerpsaneringsplan en het m.e.r. beoordelingsbesluit reageren. Dit doet u door het indienen van een zienswijze. Een zienswijze indienen kan op de volgende manieren: Het liefst digitaal via Platform ParticipatieSchriftelijk: stuur uw schriftelijke zienswijze naar de Directie Participatie, onder vermelding van: ‘Wegverbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht’ naar: Postbus 30316, 2500 GH Den Haag Telefonisch: tijdens kantooruren via telefoon 070 – 456 89 99.

Vervolg ontwerptracébesluit

De reacties op het ontwerptracébesluit en de overige besluiten gaan mee bij het opstellen van het (definitieve) tracébesluit. De Directie Participatie verzamelt alle zienswijzen. Die zijn openbaar. Op iedere zienswijze wordt een reactie gegeven in de Nota van Antwoord. Deze is, samen met het Tracébesluit, te zijner tijd in te zien. Indieners van zienswijzen krijgen hier automatisch bericht van. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt waarschijnlijk eind 2018 het tracébesluit vast. De voorbereidende werkzaamheden starten in 2018 (contractvoorbereiding en aanbesteding) en de realisatie in 2019.

MIRT-verkenning A15

Het ontwerptracébesluit is de eerste stap in de aanpak van de A15 en richt zich op de belangrijkste knelpunten. De minister heeft op 6 december 2017 samen met de regio besloten om nog voor de zomer een verkenning voor een lange termijn aanpak van de A15 te starten in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het traject Papendrecht - Gorinchem maakt hier onderdeel van uit.

