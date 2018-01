Onderzoek Innovatie in de bouw - Nieuwsberichten FNV Bouwen & Wonen

Onderzoek Innovatie in de bouw

Publicatiedatum: 08-01-2018

​Op 14 december 2017 heeft FNV Bouwen en Wonen een conferentie georganiseerd over ‘sociale innovatie’ in de bouw. De titel van de conferentie was ‘De bouw heeft een ander verhaal nodig!’. Aanleiding voor de conferentie is, dat er in onze sectoren heel veel over ‘innovatie’ gesproken wordt, maar dan gaat het altijd over technologische innovatie, vernieuwing van producten en processen, etc. FNV Bouwen en Wonen wil daarom met name aandacht vragen voor de rol en positie van de werknemers in het arbeidsproces. Sociale en technologische innovatie horen bij elkaar.In opdracht van FNV Bouwen en Wonen is er afgelopen jaar onderzoek gedaan door enerzijds het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) en anderzijds De Burcht (het wetenschappelijk bureau van de vakbeweging). Over beide onderzoeken zijn presentaties gehouden, en met veel personen is er op de conferentie gesproken en gediscussieerd. 3M: meedenken, meepraten en meebeslissenSociale innovatie heeft voor FNV Bouwen en Wonen in het bijzonder te maken met wat we noemen ‘3M’: meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat gaat om betrokkenheid van de werknemers in de arbeidsorganisatie en invloed daarop hebben. Als de onderzoeksrapporten klaar zijn, zullen we je daarover nader informeren. Conferentie videoVoor nu tref je een link aan naar een video die over de conferentie gemaakt is. Daarin vertelt Janna Mud, sectorhoofd FNV Bouwen en Wonen, over sociale innovatie en de conferentie.Bekijk de video: