Acht nieuwe organisaties erkend

We zijn het nieuwe jaar goed begonnen.

Per 1 januari heeft het CBF weer een aantal organisaties erkend. De volgende acht organisaties mogen zich vanaf nu ook een Erkend Goed Doel noemen.

Stichting STOPhersentumoren.nl

Stichting STOPhersentumoren.nl zamelt geld in om onderzoek mogelijk te maken naar iedere vorm van primaire hersentumor, voor alle leeftijdscategorieën. Voor kinderen en volwassenen. Zodat we hersentumoren zo snel mogelijk met succes kunnen bestrijden.

Stichting WensAmbulance Brabant

WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek. De wensen lopen uiteen van dagje strand, een wedstrijd van PSV bijwonen tot een reis naar Lourdes. Met vier ambulance en 180 vrijwilligers staat de stichting bijna dagelijks klaar om terminaal zieke mensen te begeleiden en te vervoeren.

Stichting Tikkie jij bent hem!

Stichting Tikkie jij bent hem! heeft als doelstelling het leven van kinderen met een ernstige ziekte in de laatste fase te veraangenamen, onder meer door het verstrekken van iPads / tablets of organiseren van een activiteit.

Vereniging COC

Vereniging COC wil de sociale acceptatie en integratie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s) bevorderen. Zij zetten zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en in het buitenland.



Stichting Prematurendag

Stichting Prematurendag biedt een platform en een schakel voor ouders van couveusekinderen, familie en vrienden, zorgverleners en werkgevers.

Stichting TESS

Stichting TESS heeft als doel om kinderen met het syndroom van Down, autisme of een andere al dan niet aangeboren verstandelijke en/of motorische beperking de mogelijkheid te bieden om dolfijnondersteunde therapie op Curaçao te volgen bij het Curaçao Dolphin Therapy & Research Centre (CDTC).

Stichting Quiet Community Maastricht

Quiet wil armoede onder de aandacht brengen én verzachten. In 2015 is de eerste Quiet Community van start gegaan in Tilburg, in 2017 komen initiatieven zoals deze in Maastricht van de grond.

Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation

Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation is een Nederlandse stichting, die sinds 2005 vier projecten in Sri Lanka ondersteunt met het bieden van onderdak, educatie, verzorging en ontwikkelingsmogelijkheden. De stichting werkt met doelgroepen die niet altijd gezien worden en onze aandacht des te meer verdienen!

Van harte gefeliciteerd allemaal!



