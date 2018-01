Verkeerslichten blijven bij De Tol

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 10 januari 2018- Laatste update: 10 januari 2018 09:43 uur

Een veelbesproken onderwerp na de publicatie van het ontwerptracébesluit (OTB) van de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder in mei 2016, was de fietsoversteek bij aansluiting De Tol in Werkendam.

Directie en ouders van leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk (gemeente Werkendam) en de Fietsersbond waren bezorgd over het verdwijnen van de verkeerslichten. De zorgen die bij de omgeving leefden over de nieuwe verkeerssituatie, zijn door Rijkswaterstaat serieus genomen. Daarom is er gekeken welke aanpassingen nog mogelijk waren voor de publicatie van het definitieve tracébesluit (TB). In goed overleg met gemeente Werkendam, die het beheer en onderhoud van de verkeerslichten op zich gaat nemen, is besloten dat de verkeerslichten behouden blijven in de ontwerptekeningen van het tracébesluit.

Veiligheid en het veiligheidsgevoel bij fietsoversteek

De huidige verkeerslichten bij de fietsoversteek ter hoogte van de toe- en afrit van de A27 bij Werkendam zouden volgens het ontwerptracébesluit verdwijnen, omdat de aansluiting en het kruispunt verplaatst worden en de fietsoversteek solitair komt te liggen. Bij het verkeersaanbod dat er dan nog is, zouden verkeerslichten niet nodig zijn. Aangezien het veiligheidsgevoel van weggebruikers, waaronder de vele scholieren van het Altena College, dat bij zowel Rijkswaterstaat als de gemeente Werkendam hoog in het vaandel staat, is nu besloten de verkeerslichten toch te behouden.

Reactie Mathijs van Oosten, wethouder in Werkendam: 'Deze verkeerslichten zijn enorm belangrijk voor de grote hoeveelheid fietsers die hier dagelijks passeren. Ik ben daarom erg blij dat Rijkswaterstaat de oproep om de verkeerslichten ook na de reconstructie te behouden, heeft overgenomen. Verkeersveiligheid heeft voor alle partijen altijd hoge prioriteit.'

Veiligheid leerlingen Altena College in Sleeuwijk

'Alle jongeren die vanuit Nieuwendijk, Hank, Dussen en een deel van Almkerk en Werkendam naar onze school fietsen, passeren dit punt', reageert Gijsbert van der Beek, directeur van het Altena College in Sleeuwijk. 'Met het verleggen van de toe- en afritten richting het Noorden, komt de noodzaak voor een verkeerslicht voor het autoverkeer inderdaad te vervallen, maar niet voor de fietsers. Het is wel een 80 kilometerweg die ook nog eens veel bochten heeft. Een onoverzichtelijk en gevaarlijk punt dus voor fietsers om over te steken. Ik heb gepleit voor behoud van de verkeerslichten en ben blij dat dat nu zijn vruchten heeft afgeworpen. Graag had ik gezien dat de verkeerslichten richting de bushalte werden verplaatst om zo het onveilig oversteken van fietsers ter hoogte van de bushalte terug te dringen. Dat is helaas niet realiseerbaar in kader van verkeersveiligheid. De verkeerslichten blijven daarom op de huidige plek. In samenwerking met de gemeente zoeken we naar andere mogelijkheden om het onveilig oversteken ter hoogte van de bushalte terug te dringen.’